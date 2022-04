Carlos DE CAMPOS

Après des études de droit ponctuées par un DESS DROIT DES AFFAIRES, j'ai obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1997 et ai immédiatement intégré le barreau de reims au sein d'un cabinet généraliste, tourné vers les petites et moyennes entreprises. Depuis janvier 2005 et après 7 ans de pratique judiciaire et juridique, je travaille au développement de mon propre cabinet, souhaitant offrir une alternative aux structures plus lourdes, en offrant une proximité et une réactivité accrue.



La SELARL comporte aujourd'hui deux avocats associés et un avocat collaborateur, ainsi que deux secrétaires.



Mes activités dominantes sont tournées vers les entreprises : procédures collectives, baux commerciaux, droit social, contentieux contractuel et de la responsabilité.



Le cabinet se veut quant à lui généraliste du fait de la complémentarité entre associés.



Membre d'Avocation, réseau de cabinets spécialisés en recouvrement judiciaire de créances et de la Lawmadeira, réseau améliorant l'accès aux droits des ressortissants portugais et luso-descendants, j'ai pu tisser un maillage de correspondants permettant une intervention sur tout le territoire français, mais également européen.



Mes compétences :

Droit commercial

Droit du travail

Procédures collectives

Baux commerciaux

Procédure civile

recouvrement

défense

droit

conseil

avocat