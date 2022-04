Bonjour à toutes et à tous,



Après une large expérience de huit ans en tant que comptable dans différents secteurs d'activité, j'ai pu évoluer en tant que Responsable Administratif et Financier / Office Manager dans une start-up du secteur du Digital lors de ces 6 dernières années.



J'ai assuré son suivi financier et comptable, ainsi que son développement budgétaire en créant des outils de reportings financiers, me permettant ainsi d'être considéré comme le principal support des actionnaires lors des différentes prises de décisions.



J’ai participé notamment à l'élaboration de sa stratégie économique pour maintenir sa compétitivité, en délocalisant une grande partie du poste de production dans un pays Européen, financé par des assurances Crédits dont j’ai élaboré les différents dossiers.



Aujourd’hui je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d’une nouvelle équipe ambitieuse et stimulante. La pluralité de mes missions et mon implication dans la gestion des projets m’ont permis d’acquérir une connaissance approfondie de l’ensemble des processus administratifs et financiers. Ma capacité de travail et ma persévérance m’ont amené à progresser dans les tâches que l’on m’a confiées.



Alors n'attendez plus, rencontrons nous.



Carlos de OLIVEIRA

06 20 61 74 71



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Compta

SAP

Sage ligne 100

Coala

Sage acquisition

Sage gescom