Carlos DOS SANTOS

Responsable de 2 équipes logistique expédition / réception / approvisionnement / évacuation. ( 40 personnes)

Démarche Lean:

Chantiers 5S

Travail sur les suivis QCDM,S

( Qualité , Coût , Delai , Management et Sécurité )

Animation de reunion 5 minutes + reunion mensuelle

Gestion des commandes intérimaires

Chasse au MUDA

Démarche Qualité : QRQC

Réalisation d'entretien professionnel et individuel.

Gestion des logiciels SAP,BW,ZADIG GESTION PAIE ET PIXID GESTION INTÉRIMAIRE



Mes compétences :

SAP Netweaver > SAP BW

SAP

5S

PDCA

QRQC

Chantier hoshin

Chantier 5S

Amelioration continue

Chantier Lean