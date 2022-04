Carlos GOMEZ

Je travaille comme Commercial depuis plus de 20 ans.

Surtout en Espagne, mon parcours s'est enrichi d'expériences professionnels dans différents secteurs et Entreprises.

Mes 2 dernières expériences (depuis Mars 2011) dans le secteur alimentation (élaboration et distribution de produits congelés crus comme élaborés, plats préparés...).

Mon objectif est de continuer dans ce secteur tout en écoutant toutes possibilités dans d'autres domaines.

Je suis à la recherche d'emploi actuellement.



Mes compétences :

Persévérant et Persuasif

Pérseverane jusqu'au bout. Motivation extrême

Personne de Confiance