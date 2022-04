Carlos KALALA

Gestionnaire sur plusieurs secteurs d'activités au carrefour du commercial du marketing et de la communication,je posséde une solide connaissance managériale dans le développement des relations avec nos Partenaires et clients. Ma fonction d'interlocuteur dédié a pour but d'apporter une vraie gestion opérationnelle et une plus value dans le domaine de la gestion clientèle. Jeune, motivé et talentueux j'aimerais optmiser mes atouts par la mise en relation de vos profits.



Mes compétences :

Prospection

Développement commercial

Management

Vente

Marketing

Informatique