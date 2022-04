Carlos LOPES MOREIRA

Responsable Unité Fraisage-

Organise, planifie et gère le travail dans la section Fraisage (du conventionnel au 5 axes).

Maitrise des langages de programmation Iso (3 axes) et Heidenhain (5 axes).

Gère les litiges qualité, méthodes (QRQC, 5 WHY, 8D) au sein de son secteur.

Force de proposition en Amélioration Continue.

Participe aux achats des moyens de productions, et à l'Amélioration des techniques existantes..

Gestionnaire de projets à court et/ou long terme.

Analyse, rationalise et standardise les modes opératoires avec les equipes sur le terrain.



Mes compétences :

Fraisage

Gestion de la production

Management d'équipe

Capacité d'adaptation rapide au changement

Esprit synthétique

Créatif

Esprit analytique

Management (diplômé EM2)