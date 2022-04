Carlos LOUREIRO

Débutant ma carrière dans le pesage dès 2004 en sortie d'études scolaires, j'intègre la société LORRAINE PESAGE INDUSTRIE basée à Epinal.

Durant 5 ans j'ai réalisé une rapide évolution et différentes formations jusqu'à devenir responsable d'agence d'une équipe de 7 techniciens lors de la fusion avec PRECIA MOLEN.

En 2010 je change de région pour m'installer en Rhône Alpes mais n'y reste que 6 mois.

C'est en septembre 2010 que je créé la société PESAGE SERVICES.

Seul aux manettes avec un complément de moyens humains et de partenaires, je développe l'activité , malgré de grandes difficultés.

Avec la confiance, le professionnalisme et le soutien du réseau métrologique national GFP contrôle, celui-ci me permettra d'intégrer l'activité réglementée et permettant une croissance régulière de la société.



En 2016 l'activité permet l'acquisition de nouveaux locaux en zone d'activité du Roubian à Tarascon (13150).



