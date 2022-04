Carlos LOUREIRO

Actuellement en cours de reconversion professionnelle, je suis à la recherche d'un emploi en CDI dans le domaine de la gestion et du pilotage de projet dans le secteur du BTP sur la région île de France, Picardie, Oise. Suite à 6 mois de formation s’articulant autour du management humain,

, du pilotage d'opérations commerciales et de la gestion des ressources financières d'une entreprise mais également à la suite d'un stage d'un mois en immersion dans un bureau d'étude, je viens d'obtenir mon diplôme de "Responsable de Petite et Moyenne Structure" (Titre Professionnel certifié de niveau 3).

Je suis disponible sur le marché de l'emploi dès à présent.