Thomas ROUX

Ingénieur pluridisciplinaire, après une première expérience industrielle tant qu'acheteur chez Renault trucks, je me suis orienté vers la conduite de projet en maîtrise d'oeuvre, principalement pour le compte d'une franchise en plein essor.

Chef de projet chez 3MO performance, j'ai travaillé à l'intégration de missions de sous traitance pour un constructeur automobile français.

Aujourd'hui, me basant sur ces expériences en gestion de projet et maitrise d"oeuvre, j'ai crée PMLT Solutions à Limoges. Contractant général, je vous accompagne dans vos projets d'aménagement, agrandissement, pro ou particuliers.



Mes compétences :

Gestion de projet

Achat petite et moyenne serie

Achat projet

Maîtrise d œuvre d'ERP

Restaurants

Pro/ENGINEER

CATIA

C Programming Language