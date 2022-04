Carlos MARTINS

Fort d'une expérience de 20 ans dans la mécanique des fluides, j'ai pendant 4 ans exercé le poste de Responsable de Production et encadré 20 personnes réparties sur 3 services (magasin - usinage - montage).



Ce poste ainsi que mon expérience de 15 ans en tant que monteur électromécanicien (rattaché au bureau d'études) au sein de la même entreprise, m'ont permis d'allier mon goût prononcé pour la technique et la gestion d'un atelier de production.



J'ai ainsi pu acquérir une grande polyvalence entre la fabrication - la productivité - la maintenance - la qualité et la gestion du personnel.



Mes compétences :

Aéronautique

Électricien

Electromecanicien

Monteur

Production