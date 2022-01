Carole BASSON

L'alimentation a cela de passionnant qu'elle est commune à tous, puisqu'indispensable à la vie, et personnelle à chacun, comme l'expression de notre histoire.



C'est une richesse à la fois intellectuelle et émotionnelle par la diversité des approches qu'elle permet : prise en charge thérapeutique, actions de prévention en éducation nutritionnelle, ateliers culinaires, éveil sensoriel, réglementation... Et également par la diversité des publics concernés : enfants, adolescents, adultes, séniors, populations précaires, bien-portants, malades...



L'alimentation revêt tellement de dimensions différentes et complémentaires (la santé, l'environnement, la société, la culture, l'histoire, la connaissance de soi, la découverte de l'autre) qu'elle suscite en permanence ma curiosité.



Travailler dans le domaine de la nutrition est donc une évidence qui donne du sens à mon parcours, en me permettant d'allier la gestion de projets, à la communication, à tous ces sujets qui me tiennent à coeur, avec pour objectif : aider.