Valerie PAROT

J'appréhende le droit comme un outil au service de la stratégie de l'entreprise, qui doit permettre à mes clients une exploitation sereine de leurs actifs, tout en leur donnant un avantage concurrentiel sur leur marché.



Mes domaines d’expertise sont variés :

* droit de l'informatique et des nouvelles technologies (internet, numérique, telecoms)

* droit commercial/droit des contrats

* droit de la propriété intellectuelle

* informatique et libertés/données personnelles

* droit de la distribution/droit de la concurrence

* droit de la publicité

* droit des sociétés/fusions-acquisitions/baux commerciaux

* assistance à la création d'entreprise/aide aux Start-up

* accompagnement du chef d'entreprise

* audits (pré-acquisition, contractuel, conformité…)

* formation juridique à destination des équipes marketing, commerciales et administratives.



Mes compétences :

Contrefaçon

Management d'équipes

Fusion acquisition

Audit interne

Gestion des risques

Droit des assurances

Création d'entreprise

Conseil en organisation

Gestion des crises

Droit de la concurrence

Droit des sociétés

Contrats commerciaux

Propriété intellectuelle

CNIL

Droit des affaires

Droit de l'informatique et des nouvelles tech

Formations juridiques