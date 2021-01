Carole BELLICAUD

Pour valoriser votre capital RH, faites parler l’humain qui est en vous, en vos équipes, cultivez l'émergence avec un Happiness Manager.



Spécialité Happy RH en secteurs Privé, Public et Sportif :



- RSE - RPS - QVT

- Coaching systémique : Individuel & Equipe / Secteurs Privé, Public

- Formations actives

- Codéveloppement

- Analyse des Pratiques

- Recherche appliquée en Sciences de l'Organisation-Spécialité GRH



J'ai créé la marque Up'Jectif en 2013, pour donner libre cours à mon esprit d'entrepreneuriat et créer un espace où développer ma vision après 13 années de salariat bien remplies. Un seul objectif : ce que j'appelle l'Efficience Éco-systémique librement consentie pour développer les Ressources Humaines individuelles et interactionnelles en environnements socio-économiques complexes. Adaptabilité, utilité adéquate et créativité, guident tout mes accompagnements.



Mes missions visent à faire émerger l’ensemble des ressources présentes dans un système, qu'il s'agisse d'un système vivant ou social, sur un axe de développement, et de faciliter l'atteinte d’objectifs.

Mes interventions se basent sur l'analyse, le conseil, des préconisations "cocon-truites" sur mesure et l'accompagnement au changement.



Elles visent l'enrichissement des postures par :



- la connaissance de soi et des personnalités ;

- l'utilisation pragmatique d'outils issus du développement personnel ;

- la communication interpersonnelle et l'acquisition de nouveaux savoir-faire et savoir-être adéquates.



Mes compétences :

Management de transition

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeants

Accompagnement au changement et au développem

Communication de crise

Formatrice

Outplacement individuel ou collectif

Risques Psychosociaux RPS

Connaissance clients

Psychologie

Développement personnel