Carole DARIER

18 ans dans les achats indirects dans des structures centralisées et décentralisées

Compétences : Analyse du portefeuille Achats, élaboration de stratégies achats, sourcing, lancement d'appels d'offre, négociation, contractualisation, déploiement, reporting Achats,

Catégories d'achats maitrisées : Frais généraux (voyage d'affaires, location longue durée, fournitures de bureau, nettoyage), marketing (agences de communication, événementielles, imprimeurs et objets promotionnels), Informatique, Télécom, Assurances, Ressources humaines, maintenance

Catégories sectorielles : consommables de laboratoires, gestion des déchets, location de blouses



Mes compétences :

Sourcing

Achats

Négociation

Procurement strategy and policies

Pharmaceutical industry

Leadership