Carole JOUIN

Après une 1ère grande décision dans ma vie qui fut de quitter la région parisienne, et plusieurs mois de réflexion, j’ai fait le choix de faire un 2ème bond en avant, celui de changer de métier mais avant tout de style de vie.

J’ai donc décidé de me lancer dans un projet entrepreneurial à mon compte, avec un nouveau modèle économique.

Je suis aujourd'hui conseiller en Immobilier.

J’ai choisi ce métier pour gagner en qualité de vie et en liberté, il est avant tout devenu un challenge personnel, celui de réussir professionnellement en redémarrant à zero.

J'aime ce métier pour avant tout ses qualités d'écoute et de conseils... chercher et trouver des solutions, aider à vendre pour les uns et trouver acquisition pour les autres... voir la satisfaction de gens heureux ! Se faire entendre dire "Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous" ... ca n'a pas de prix !



Si vous êtes attachés à votre indépendance

Si vous croyez en vos capacités

Si vous voulez devenir rapidement un chef d'entreprise expert en Immobilier

I@D peut vous permettre de vous réaliser



Grâce à I@D, une nouvelle vie à démarré !



Au Plaisir de vous rencontrer ou de vous aider