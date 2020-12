Carole THOMAS

Contribuer à promouvoir le développement d'une économie qui remette l'homme au centre des préoccupations !

Spécialisée dans l'intégration du développement durable dans les stratégies d'entreprise et dans les problématiques d'optimisation d'organisation & de process, à l'attention des PME.



En parallèle, pleins de projets dans la tête, toujours pour aller vers plus d'unité...



et c'est dans ce cadre que je suis aussi instructeur niveau avancé & POH de l'Approche EponaQuest avec les chevaux ! www.lepouvoirdeschevaux.com





Mes compétences :

Conseil

Développement durable

Qualité

Gestion de projet

Organisation

Management

Distribution

Leadership

Formation professionnelle continue

Développement personnel