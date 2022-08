Caroline BERTRAND

Après un parcours professionnel très diversifié me donnant une grande adaptation dans beaucoup de domaines, je cherche de nouvelles orientations. J'étudierai toutes les opportunités d'une activité motivante, enrichissante et épanouissante.





DOMAINES DE COMPETENCES





12 ans

Courchevel 1850: Animations et organisations de séminaires;

multi-glisse, randonnées motoneige et quad, raquettes,

raft sur neige et en eaux vives.



Création et gestion de deux circuits motoneiges et quads

Activités de loisirs pour enfants et adultes



Monitrice de ski au jardin d'enfants de Valloire (73)



Chamonix: Relations de presse et "People" pour la réouverture

des 24h automobile sur glace. Courses d'ATC



Paris: Tournoi de Roland Garros: Presse et People



Paris, Edimbourg et Dublin: Tournoi des 5 nations de rugby







3 ans

Reporter à "Paris Match" pigiste permanent - Paris 8è



Reporter Agence de presse "Sygma" - Paris 16è

Création d'un département "texte et photos"







3 ans

Négociatrice Immobilière: Paris 8 et 16è et Yvelines







12 ans

Directions de boutiques de prêt à porter, haute couture, sport, bijoux et luxe ( Givenchy Gentleman) Paris 8è, Courchevel et

Annecy







FORMATION





1978 BAC scientifique



Langues Anglais, notions d'italien et d'espagnol



Bureautique Word et excell







Disponibilité immédiate



Mes compétences :

Créativité

Evénementiel

Relations publiques