Caroline CHOLET

Titulaire dun Master 2 Gestion des Ressources Humaines avec une spécialisation en Communication, je travaille depuis 20 ans comme chargée détudes et responsable de projets que ce soit pour du management, du développement économique, des relations publiques ou de lévènementiel.



Cette capacité à intervenir sur divers secteurs dactivités naît dune forte adaptabilité et dune propension à innover et animer...communicante interactive dans l'âme, je dis merci à dame nature pour mon côté curieux, observateur et créatif!





Mes compétences :

Inventive et créatrice

Manager

Chef de projet

Animation de groupes de travail

Rédactrice

Instructrice

Conseil