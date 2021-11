Caroline DE SILANS

J'ai rejoint le cabinet TLC en août 2017, en tant qu'Ingénieur de Formation et de Développement. Mes missions consistent à répondre à des appels d'offres, dans le domaine de la formation, de l'audit et du Conseil, à défendre les projets lors d'auditions (auprès d'OPCAS, établissements médico sociaux...), participer à la sélection des consultants (vacataires, en poste) et coordonner l'action de formation. Auparavant, j'ai exercé durant 3 ans en tant que Chargée de Mission BPE (Bilan de Potentiel Entrepreneurial) au sein de BGE Picardie. Le Bilan de Potentiel Entrepreneurial a pour but d'accompagner les porteurs de projet en amont de la création d'entreprise afin de vérifier l'adéquation homme/femme - projet

J'effectuais également de la VAE (validation d'acquis professionnels) pour plusieurs titres professionnels et diplômes post baccalauréats

Je réalisais des bilans de compétences salariés (Fongecif)

Auparavant, durant 5 ans, j'effectuais de l'accompagnement à la mobilité professionnelle, des ateliers de Techniques de Recherche d'Emploi, des Bilans de Compétences et de l'Outplacement auprès d'un public adultes (demandeurs d'emplois, licenciés économiques...), de tout niveau. J'étais une personne ressource au niveau d'un public de cadres.

Je pratiquais également du recrutement de personnel via la (méthode de Recrutement par simulation) pour des entreprises internationales telles que Bonduelle, CCA International, KFC...