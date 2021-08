Caroline DRAPIER

D'un naturel passionné, mes ambitions se nourrissent par les challenges que j'ai à relever au quotidien.

Ma personnalité et ma conscience professionnelle me permettent d'affirmer les qualités suivantes: rigueur, créativité, force de proposition, pragmatisme, bon relationnel.



Après 13 d'expérience dans le milieu agricole, dont 6 ans en hors-sol et 7 ans en bovine, je suis convaincue qu'il est possible de transposer le modèle de gestion technico-économique des élevages hors-sol sur les élevages de ruminants.

Deux conditions:

- une réelle expertise sur la nutrition des ruminants

- des outils performants de gestion technico-économique



Telle est mon approche professionnelle aujourd'hui auprès des éleveurs bovins, tout en respectant leurs convictions.