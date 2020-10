Je suis traductrice de l'anglais et de l'allemand vers le français, titulaire du diplôme de l'Institut supérieur d'interprétariat et de traduction. J'exerce mon métier depuis environ dix ans, dont six mois de salariat passés chez Nintendo. J’ai traduit une grande diversité de textes, ce qui m'a appris à manier tous les styles de rédaction. Je recherche actuellement un poste en entreprise.



Mes compétences :

Traduction

Correctrice

Jeux vidéo

Économie

Droit

TAO