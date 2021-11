Caroline LAMANDE

J'interviens en qualité de conseil mais également dans laccompagnement de projets et les formations.

Mes domaines dexpertise sont les différentes composantes de la fonction RH : Gestion, formation, GPEC, management de proximité, droit social, ainsi que les relations sociales et la santé au travail.

Je suis aussi Intervenante en prévention des risques professionnels enregistrée à la DREETS du Rhône.



Je vous apporte mon expérience et mes compétences en vous accompagnant dans la gestion de votre organisation par le développement dune politique en ressources humaines, axe de développement et de performance incontournable et nécessaire pour assurer la croissance et la compétitivité de votre entreprise.



Mon champ daction vise à vous apporter les ressources supplémentaires dont vous avez besoin et sétend à :



- Laudit de votre organisation,

- Lévaluation de vos attentes et de celles de vos collaborateurs,

- Lidentification des solutions adaptées à vos contraintes et objectifs,

- Laccompagnement ponctuel ou régulier dans le déploiement de vos projets,

- La mise en place doutils, de méthodes et standards qui vous permettront de consolider les fondations de votre politique RH,

- La formation de vos collaborateurs.



Je mengage à vos côtés dans chacun de ces projets, avec toute lexpertise et la disponibilité utiles à la réalisation de vos objectifs.



Cordialement

Caroline Lamandé



Mes compétences :

Développement rh

Gestion de conflits

Gestion de projets

Communication

Droit social

GPEC

Conseil rh

Recrutement

Relations sociales

Formation

Prévention des risques professionnels

Risques psychosociaux

Diagnostic d'entreprise

Sécurité au travail