Bonjour,



Je me présente en quelques mots, Caroline Le Guernevé, j'ai achevé mon cursus scolaire après un master 2 en "management des chaînes logistiques globales". J’ai effectué mes trois dernières années d’études en apprentissage afin de concilier les aspects théoriques des cours et la réalité du terrain. J'ai ensuite travaillé à TE Connectivity en tant que Planificateur industriel durant 1 an. Ces expériences furent très enrichissantes et me motivent à poursuivre mon projet professionnel dans le monde de la logistique.

Dynamique, réactive, et autonome, je possède dès lors les compétences nécessaires pour m’investir pleinement dans les missions qui pourront m’être confiées.





Mes compétences :

Pack office

As400

SAP