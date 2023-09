Caroline LECORNUÉ

Avocat expert en droit des affaires au double cursus entreprise (10 ans) et cabinet d'avocats (depuis 2015). Basée à Paris, j'interviens sur tout le territoire national, et à l'international (en anglais au besoin) dès lors qu'il s'agit du droit français.



Partenaire des entrepreneurs et dirigeants orienté activité, je les accompagne sur les aspects juridiques de leurs projets en droit des sociétés / commercial / contrats / baux / procédures collectives / distribution / consommation.



J'interviens tant en conseil qu'en contentieux, en permettant au besoin un règlement amiable maîtrisé pour un retour rapide au développement de l'activité.



J'interviens également au sein d'incubateurs et de réseaux d'entrepreneurs, en IDF et en Normandie.



Plus d'infos sur Allin-avocats.com