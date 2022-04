Mustapha LATTI

Travaillant au sein d’Avis Location, société de location de voitures depuis plus de treize ans, j’occupe actuellement le poste de Head of Data & Business Intelligence Manager. Ce poste utilise pleinement et quotidiennement mes diverses compétences à la fois managériales, techniques et analytiques pour soutenir des équipes et des projets novateurs toujours dans un but d’atteinte d’objectifs dans un contexte international.



Mes différentes expériences m'ont permis d’avoir de solides connaissances pour mener à bien des projets au niveau international car j’ai pu développer d’autres compétences telles que les aptitudes à la négociation (fournisseurs, prestataires et les clients internes), à la gestion de projet et la coordination du projet. Je suis persuadé que mes connaissances et expériences s’accorderont avec les exigences du poste dont vous disposez. Avec plus de 8 ans d'expérience dans la gestion de projets internationaux, le budget, l'organisation, la communication et les outils, je vous propose une bonne combinaison d'expériences et de compétences pour renforcer votre organisation.





Je suis un manager très motivé avec des compétences en communication et relations interpersonnelles. Je mets en place ce qui est nécessaire pour construire une équipe enthousiaste et motivée, tout en maintenant une communication claire et efficace et un haut degré de productivité. Ce qui est, pour moi, essentielle pour assurer une activité très productive. En effet, je pense qu'un bon manager doit être capable de transmettre des objectifs et motiver son personnel à faire un travail de qualité. C'est pourquoi, je m'assure que mes équipes de projet soient considérées comme des employés qualifiés qui comprennent la valeur de l'excellence du service et sont responsables de la qualité du service rendu aux clients. Après tout, la performance de l'équipe est le reflet de mon leadership.



En tant que manager, je suis adepte à développer et mettre en œuvre des stratégies, et mesurer la performance pour assurer le succès de tous les objectifs, que ce soit un nouveau projet ou une initiative d'amélioration des processus. C'est l'éthique et la philosophie de travail que je porterais à votre organisation.



Mes compétences :

Management de projet

Management d'équipe

Business intelligence

Leader ship

Entreprise architecture

Gestion de projets internationaux

Management

ETL

Data warehousing

Budget et Controlling

Togaf

ITIL Foundation V3