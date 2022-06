Caroline LOSTE

Architecte programmiste - Ingénieur territorial (cadre A de la FPT)



Passionnée d'architecture, j'ai toujours souhaité m'impliquer dans la conception d'équipements publics pour contribuer à la création de cadres de vie adaptés aux utilisateurs et aux usagers.

J'ai découvert l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage et la programmation architecturale au cours de mes études, comme une révélation sur la façon dont je souhaitais pratiquer mon métier d'architecte. J'ai trouvé dans le métier de programmiste le rôle d'intermédiaire auquel j'aspirais entre un Maître d'Ouvrage public et un Maître d'Oeuvre privé.

Je suis pleinement épanouie dans ce poste qui permet relationnel, travail en équipe, échanges, études et rédaction, restitutions... Je suis heureuse de participer à la création de tous ces lieux à destination de publics variés et je me sens utile auprès de toutes les personnes pour lesquelles je travaille.

Nos missions sont relativement courtes mais la meilleure satisfaction est le remerciement des équipes en faveur desquelles nous intervenons.



Mes compétences :

Animation de réunions

Rédaction

Aisance relationelle

Architecture

Urbanisme

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Recherche

Programmation

Environnement

Ecoute

Management opérationnel

Bienveillance, altruisme, générosite, partage et o

Analyse des besoins