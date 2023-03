Studio de création visuelle : illustration et graphisme

Designer freelance : Caroline Pillet - Lisle-sur-Tarn



Koxintox design propose à vous entreprises, auto-entrepreneurs, associations... une carte de prestations cohérente et complète au travers d'outils essentiels, simples et efficaces, sur l'ensemble de vos besoins en communication et identité visuelles : création/refonte de logo/charte graphique, cartes de visite, entête, bon de commande, catalogue produits, flyer, brochure et dépliant, stickers, carte de voeux, illustration déco/print/web...



J'exerce mon métier dans les domaines du design graphique, de la communication visuelle et de l'édition... du logotype à la charte graphique institutionnelle, du flyer à l'intégration de votre identité à votre boutique, de l'illustration à la retouche photographique... Mon expérience, ma polyvalence, mes compétences et ma créativité sont au service de vos projets.



et contactez-moi pour m'exposer simplement votre besoin. Discutons et définissons-le ensemble, j'établirai un devis avec rapidité et précision.

Main dans la main nous identifierons les messages clefs à véhiculer pour une valeur ajoutée créative qui fera la différence, les supports de diffusion les plus en phase avec vos objectifs, les prestataires et imprimeurs les plus adaptés à votre budget.





Caroline Pillet - koxintox design

illustratrice et graphiste freelance - entre Toulouse et Albi

> mail : koxintox@hotmail.com

> mobile : 06 45 89 60 00

www.koxintox-design.com



