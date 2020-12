Caroline THOMAS

6 années en tant que contrôleur de gestion...j'ai acquis l'assurance et l'expertise me permettant d'analyser rapidement la performance des activités et d’optimiser leur pilotage.

Le quotidien du contrôleur de gestion chez Sarp, c'est alerter, analyser les écarts, aider la prise de décisions, nourrir le dialogue de gestion entre les différents niveaux de responsabilité.

Mais c'est également être force de proposition, savoir gérer un projet en toute autonomie et dans le respect de la hiérarchie, et savoir adapter son discours aux différents interlocuteurs.



Mes compétences :

Relationnel

Contrôle de gestion

Informatique de gestion

Analyse

Bureautique

Gestion de projet

Esprit de synthèse

Composer avec les personnalités présentes