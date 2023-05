Caroline TRÉGUIER

"Tout être humain a le pouvoir de développer son imagination, son esprit d'aventure et son pouvoir de créativité." Jean Bodin .



J'exerce à l'AFPA en tant que formatrice pour adultes depuis 10 ans, formée au Blended Learning au CNAM, Titrée FPA - Formateur/trice professionnel /le d’adultes, Maître praticienne PNL - Programmation Neuro-Linguistique (ensemble de techniques de communication et de transformation de soi - systèmes de thérapies brèves), je suis aussi metteur en scène depuis 10 ans aux Préamburlesques.



Nommée formatrice de Formateur(trice) Professionnel(le) d'Adultes à l'AFPA de St Herblain, mes méthodes accordent une place privilégiée aux échanges, à l’action et aux expériences.

En formation FPA nous travaillons "en mode laboratoire" - "learn to fail or fail to learn".