Carolle PLANCHON

Forte d'une expérience de plus de10 ans dans le secteur industriel, Je suis force de proposition. Doté d’un bon relationnel mes interventions sont reconnues. Passionnée par mon métier, ayant une bonne capacité d'adaptation et disponible je m’investis beaucoup. J’ai un gout prononcé pour le management d’équipe et j’aime travailler en parfaite collaboration avec les différents responsables de service auprès desquels je suis un véritable soutien organisationnel et sur le terrain.

Ayant une expérience significative dans les RH généraliste, le management des relations sociales, et le développement professionnel, les sollicitations multiples ne m'effraient pas.



Mes compétences :

Lean management

ADP

Norme ISO 9001

Financement de projet

Lotus Notes

Microsoft Office

Microsoft Access

ISO 900X Standard

Lotus Notes/Domino

Ciel Paye