Catherine AFTALION

MANAGER ET EXPERT EN ASSURANCE DE PERSONNES



Un parcours professionnel axé en Gestion/finances/commercial, au sein de Groupes Internationaux et dans le domaine de l'Assurance et l'Economie sociale.



Responsable de l'ensemble des fonctions contribuant à la politique de gestion et de développement de l'entreprise, définition et mise en place de la stratégie.

Des compétences techniques développées en comptabilité-contrôle de gestion, contentieux, juridique,organisation, risque credit/trésorerie, actuariat, en marketing commercial, et des compétences managériales, ayant gèré des équipes de plus de cinquante personnes.

Une dimension politique, par la conduite de Conseils d'administration, de Commissions et de diverses instances. Conduite et accompagnement du changement pour la mise en oeuvre de systèmes d'information et management de projets complexes, transversaux, rapprochements.

Dimension commerciale, relations clients grands comptes; développement et fidélisation.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Commercial

Communication

Conduite et accompagnement du changement

Expertise

Expertise technique

Finances

Manager

Marketing

Organisation

Technique

Finance

Management