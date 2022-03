Catherine BATISSES (RQTH)

Ouverte aux autres, disponible, soucieuse de me perfectionner, je sais m’adapter et j’ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur. Prête à relever des défis de façon autonome, je souhaiterais valoriser ces acquis au sein d'une entreprise.



J’ai opté pour l’alternance dès la première année de BTS car il est évident que la théorie ne peut être formatrice sans la pratique.

Forte de plusieurs expériences professionnelles dans d’importantes structures, j’ai su approfondir mes connaissances et techniques en assistanat et en ressources humaines.

A ce jour et grâce à mon parcours, je suis sûre de vouloir évoluer et accroître mon savoir dans l’un de ces domaines.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office XP

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Gestion de carrière

Gestion des ressources humaines

Relationnel

Recrutement

Formation