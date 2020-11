Catherine CARO

J’ai acquis un savoir faire dans le domaine de la logistique supply chain en tant que responsable achat approvisionnement pour une SBU de Sunchemical, leader mondial dans la fabrication des encres et de pigments.





Les points clés de mon parcours professionnel :



-Rigueur et esprit d'analyse pour définir, planifier, consolider les besoins

-Forte réactivité pour répondre aux urgences, trouver des solutions

-Connaissance du terrain en milieu industriel et en relation direct avec la production et la logistique

-Expérimentée dans les transferts de gamme produit



Mes qualités relationnelles et mon esprit d'initiative m'ont permis d'être l'interface privilégiée entre les fournisseurs et les clients internes.Cela m'a permis de participer à diverses projets.



Intégrer une nouvelle structure dans laquelle il faudra prouver sa capacité d’adaptation et sa volonté de réussir dans le respect des procédures et avec l’esprit d’équipe, constitue pour moi un nouveau challenge.



Mes compétences :

Pharmaceutiques et Cosmétique

Approvisionnement et achats

Approvisionnement

Planification

Gestion des stocks

Logistique

Relation fournisseurs

Amélioration continue

SAP Material Management

SAP Advanced Planner & Optimizer

Achats

Management