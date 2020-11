Catherine FROGER

.Ma base professionnelle est dans le secteur du bien-être ,en commençant en thalassothérapie à Quiberon en tant que praticienne bien-être ,puis l’île de ré ,en tant que masseuse ,et j'ai atterrie a la Baule dans le milieu du luxe avec une clientèle internationale toujours en tant que praticienne bien-être et conseillère de vente en cosmétiques de haut gamme ,j'ai suivi des formations internes de massages différents pour approfondir les connaissances de ma passion ,et j'ai pris un virage ensuite dans le commerce du cosmétique ,puis ensuite hôtesse d'accueil en Thalasso aujourd'hui en 2019 je suis conseillère de vente de prêt à porter féminin en gardant une place dans mon esprit du secteur de bien -être.



Mes compétences :

Autodidacte

Massage

Vente

Gestion

Création