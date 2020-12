Karine FROGER

Après 20 ans de travail social,



Me voilà transplantée cardiaque ! A moi l'inclusion !



En recherche active de collaborateurs handicapés pour créer une ASSOCIATION offrant des SÉJOURS ADAPTES pour personnes en situation de handicap mental ou de troubles du psychisme.





2 à 3 postes sont envisagés, en fonction du temps de travail adapté possible à chacun pour assurer le bon fonctionnement de l'Association. Je suis à la Recherche de personnes en situation de handicap, qui aurait des compétences dans les domaines suivants :



COMPTABILITÉ



SOINS AUX ANIMAUX DE LA FERME - une expérience avec les chevaux serait un plus



JARDINAGE - Les profils seniors sont les bienvenus ! Le savoir faire de l'expérience serait un avantage !



COUTURE - Autonomie Créativité Initiative



BRICOLAGE - Niveau Avancé



ANSI QUE TOUTE PERSONNE DÉSIREUSE DE PARTICIPER A CE PROJET !





Des compétences similaires peuvent être étudiés.



