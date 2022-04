Catherine FRONSACQ

Formatrice pour adultes, mon parcours m'a amenée à travailler dans des milieux et des situations très variés, en France et à l'étranger, principalement au sein de l'Education nationale. J'ai pris davantage de responsabilités ces deux dernières années, en tant que personnel de direction au sein d'établissements dont le lycée Cézanne, à Aix-en-Provence l'an passé et le collège du Mont d'Or à Manosque, actuellement.

Aujourd'hui, je suis prête à me lancer dans une nouvelle expérience en mettant les compétences que j'ai développées, au service d'un nouvel employeur. C'est donc avec beaucoup d'attention que j'étudierai toutes les offres qui me seront faites.



Mes compétences :

Informatique