Alexandre FRONSACQ

L'Afrique est devenu l'un des marchés émergents les plus dynamiques de la planète.

Se développer en Afrique de l'Ouest est un bon moyen de trouver de nouveaux marchés.

NSC accompagne et représente de grandes entreprises désireuses de profiter de ces opportunités.



- MOVEX (http://www.movex.pt/fr/ )

La société MOVEX est spécialisée dans la fabrication et la vente de solutions modulaires et dans la location de celles-ci.

Occupant une position dominante dans ce secteur, MOVEX a initié son processus d’internationalisation en augmentant non seulement son volume d’exportation et de travaux à l’étranger mais aussi en créant des filiales au Mozambique et en Angola, où son activité s’est significativement développée.

Nous sommes en charge du développement dans les pays suivants :

Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, Guinée Conakry, Guinée Bissau



Mes compétences :

Droit des contrats et des affaires

Droit OHADA

Management

Direction de centre de profit

Droit de l'environnement

Droit des affaires

Gestion et management

Drafting agreements