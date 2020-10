Bonjour,

Je suis à la recherche d'un poste d'alternant dans le domaine de l'industrie afin d'intégrer le mastère Supply Chain Management à Toulouse à partir du 27 septembre prochain.



Je suis franco-canadien et bilingue anglais. Je suis également titulaire d'une licence MLOMI validée en 2017.



Enfin, j'ai plus de trois ans d'expérience (IOccitane, ITER, EFIZ et BM) en tant que technicien logistique.