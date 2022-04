Catherine GAILLARD-MAQUIN

Expert en obligations réglementaires, Consultant Formateur certifié, Délégué à la Protection des Données, j’interviens auprès d’une clientèle dans les secteurs de l’hôtellerie, de la prestation commerciale, de la formation et du conseil.

Riche d’une expérience de plus de 20 ans en tant que responsable logistique dans le transport international puis, de 15 ans d’activité au sein de l’Apave Paris, rompue aux techniques informatiques, j’ai créé ma structure de conseil et formation, avec la volonté d’apporter mes compétences aux TPE et professionnels indépendants.



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Classement hôtelier

Planification des ressources d'entreprise (ERP/CRM

Sécurité des biens et des personnes

Microsoft Office

Ingénierie pédagogique

Conseil aux entreprises

Coaching professionnel