Catherine GALICE FOR PROUD OF

Experte en stratégie et développement commercial, avec plus de 20 ans d'expérience en grande distribution et en produits de grande consommation, j'ai créé et dirige Proud Of, une nouvelle agence conseil française dédiée au retail, aux distributeurs et à leurs partenaires. J'ai développé un large panel de compétences au sein de Comités de Direction et de Directoire, dans des groupes de distribution leaders sur leurs marchés, y compris en contexte international.



Diplômée en Marketing, j'ai rapidement acquis une vision opérationnelle puis stratégique concrète. J'ai également étendu mon expérience à la fonction Achat et au Category Management, développant de nombreuses collections, de nombreux assortiments et produits en collaboration avec des partenaires industriels, de leur conception à leur design final. En charge de l'évolution des points de vente, j'ai toujours poursuivi l'objectif de créer des concept stores innovants et rentables. La stratégie de marque, la communication et le développement durable font également partie de mes compétences.



Méthodique et à l'aise dans la prise de décision, j'apporte une culture fortement orientée marchés, clients et contributrice de résultats. Mes environnements de prédilection démontrent mon goût du challenge et ma capacité à aborder des problématiques complexes : contextes de décroissance ou de croissance faible, LBO, lancement ou relance d'activité, repositionnement stratégique et commercial. La faisabilité technique, opérationnelle et la rentabilité sont et restent mon fil conducteur dans la recherche de solutions professionnelles, réactives et créatives.



Parce que je sais que vos problématiques sont multiples, je suis accompagnée, au sein de Proud Of, de consultants, freelances de haut niveau, tous spécialistes dans leur domaine qui interviennent, selon vos besoins et missions

.

Membre certifié du réseau GLG





Mes compétences :

Marketing

Management

Gestion de projet

Communication

Stratégie commerciale