Catherine GARCIA DURA

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir un goût particulier de la clientèle, clientèle très diversifiée, une très grande aisance relationnelle et une bonne maitrise du commercial et de la vente.

Très dynamique, autonome, rigoureuse, disponible, mobile, aimant travailler en équipe, je m'adapte rapidement.

Je possède un niveau correct parlé, lu et écrit en italien et en espagnol et de bonnes notions en anglais.

Je suis à la recherche active d'un poste d'assistante commerciale ou d'un poste ou je pourrais mettre à profit mes compétences et qualités.



Mes compétences :

Animation

Assurance

Bijouterie

Commercial

Gestion des stocks

Prise De Commandes

Relationnel

SAV

Service après vente

Vente