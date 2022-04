Florence DELATOUR

Mes qualités naturelles d'écoute, de patience, d'empathie, de diplomatie, et ma conscience du travail bien fait ont fait de moi, pendant plus de 20 ans, une assistante appréciée des managers et dirigeants auprès desquels j'ai exercé mes talents. Ensuite, 7 ans co-directrice de PME, m'ont donné le goût d'entreprendre, et m'ont conforté dans mon attachement aux valeurs humaines.

Je fais de ma passion de toujours mon métier : accompagner les gens, les aider à se connaître mieux, à mieux communiquer, à se sentir bien avec eux-mêmes et avec les autres.

En m'appuyant sur mes valeurs dont les principales sont le respect, la sincérité, le partage, et en associant mes qualités et mes compétences personnelles à des outils performants tels que la relation d'aide, la sophrologie, la relaxation, la PNL, le reiki, les massages, etc., j'apporte harmonie, équilibre et bien-être dans les entreprises ou associations, et auprès des particuliers (adultes, ados, enfants) et par la formation je transmets mes savoirs-faire.



Mes compétences :

Gestion du stress

Communication

Sophrologie

Formation

Reiki usui shiki rioho

Massage traditionnel Balinais