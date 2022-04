Catherine GATINEAU

Après un parcours de graphiste dans le secteur de la publicité puis de la communication institutionnelle, je me suis orientée vers la formation continue, afin de transmettre ma passion pour le design et la communication graphique.

Je développe actuellement des actions de formation dans les domaines du design graphique, design d'espace et design industriel pour des entreprises et pour un public adulte salarié en reconversion professionnelle. J'exerce ce métier au sein d' un groupement d'établissements publics d'enseignements : le GRETA de la Création, du Design et des Métiers d'Art



Mes compétences :

Design graphique

Conseil

Ingénierie de formation

Sémiologie

Ingénierie pédagogique

Typographie

Conception graphique

Communication visuelle

Enseignement

Calligraphie

Ingénierie de formation, référentiels de certifica