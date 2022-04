Catherine GENAND RIONDET

Designer textile à la sensibilité marketing Avec un parcours et un tempérament créatif, serait une bonne introduction pour me definir. !



Aujourd'hui, je cherche à relever de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités.



Je suis pluridisciplinaire. Mes domaines d'intervention sont la création en communication ( print et web infographie. graphisme), la décoration, le design textile, l'événementiel... Le champ est large avec un dénominateur commun : l'envie, la passion de la création avec la volonté de se surpasser et de toujours donner le meilleur pour chaque projet dans le respect d'un cahier des charges techniques, budgétaires.





J'aime observer le monde qui m'entoure, chiner, fureter pour en dégager des pistes de réflexions et de créations qui se veulent pertinentes et originales.

Je suis par nature curieuse et m'adapte facilement à divers univers. Mon expérience de l'entrepeunariat m'a permis de développer mon sens des responsabilités et de l'autonomie. Je maitrise la chaine graphique sous environnement Mac ou Pc et les logiciels de la Creative Suite Adobe.





Si vous souhaitez donner une nouvelle impulsion créative à vos produits ou services ! N'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Vente

Créativité

Conseil

Cuisine

Graphisme

Imprimerie

Ameublement

Décoration