Catherine GENIES

Bienvenus,



Assistante depuis 19 ans, au sein d'un leader dans la fabrication de produits chimiques, je souhaite donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle et me rapprocher de Compiègne. Déjà bien impliquée auprès de la clientèle dans le cadre des activités de recherches, de développement et du support technique, j'aimerai évoluer dans un environnement plus commercial.

Mon objectif, rejoindre une direction commerciale/marketing pour mettre à profit mes compétences : relationnelles (suivi clientèle), linguistiques : bilingue anglais, informatiques : je maîtrise les outils bureautiques et suis passionnée par les NTIC. Depuis 1996 j'organise en parfaite autonomie des évènements pour nos distributeurs. Cette fonction a révélée mon sens aigu de l'organisation, mon intérêt pour la création de supports de communication (goût prononcé pour l'esthétique visuelle, la mise en page) et mon sens du service. J'ai également eu l'opportunité de travailler auprès du responsable marketing des solvants et pu participer à l'organisation de salons internationaux pour le lancement de nouveaux produits. Je recherche une structure internationale, peu m'importe le secteur d'activité.



Mes compétences :



1/Assistanat de direction(technique):



- Assurer l'interface entre mes Managers, les dirigeants du business,de la R&D, les commerciaux, les services internes et la clientèle

- Organiser et coordonner des réunions/conférences de façon régulière,

- Gérer la logistique quotidienne et occasionnelle de mes responsables et de leurs contacts, anticiper les besoins de voyage.

- Coordonner les relations avec les fournisseurs internes et externes,

- Préparer différents supports de communications et présentations sous la direction de mes responsables.

- Gérer les mails et le courrier.

- Assister mes équipes pour les tâches administratives diverses.

- Gérer les agendas et les communications téléphoniques.



2/Assistanat Support :



- Etre le support d’événements : organisation de séminaires dédiées à nos distributeurs, participation à l'organisation de salons internationaux,

- Gérer les commandes et les stocks papeterie,

- Gérer les ordres d'achat de toutes sortes,

- Assurer le support du service RH : soutien administratif, notamment l'organisation des formations.

- Finance: gestion des factures (réception, contrôle, validation dans SAP et transmission au Département Finance de Rotterdam),

- Gestion des litiges



Outre les tâches d'assistanat classique, c'est mon implication dans l'organisation d'évènements qui a révélée ma personnalité : créativé, sens aigu du service, de l'organisation et goût des contacts.



Mes atouts :

- Je sais mener de front les activités quotidiennes et les missions ponctuelles/urgentes (forte anticipation)

- je suis autonome et polyvalente

- Je parle couramment l'anglais (755 pt au TOEIC Test)

- Je maîtrise bien sur le pack-office (j'ai obtenu le PCEI : Passeport de compétences informatiques Européen)



Ma personnalité :

Très ouverte, réactive (toujours prête pour de nouveaux défis), rigoureuse et dynamique, je m'épanouie dans un travail diversifié, créatif, où le relationnel occupe une place importante.



Merci de m'avoir accordé un peu de votre temps et j'espère que mon profil retiendra votre attention!



Mes compétences :

Assistanat

Commerciale

Communication

Création

Création de supports

Direction commerciale

Gestion de projets

Industrie chimique

Marketing

Négociation

Relationnel

Salons internationaux

Secretariat

Travailler en équipe