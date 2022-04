Catherine GÉRARD

Forte d’une solide expérience de chargée d’affaires sur des chantiers publics et privés, j’ai évolué vers des postes de management en tant que responsable du bureau d’études puis du service projets Axima Sécurité Incendie au sein de l'entité Axima Ingénierie.

Ces fonctions me permettent de mettre en pratique quotidiennement des compétences techniques et organisationnelles.



Particulièrement impliquée dans la sécurité des biens et des personnes, j’ai complété ma formation d’ingénieur en thermique par un agrément à L’Institut des Systèmes de Sécurité Incendie au CNPP.

Je m’informe via des publications spécifiques et entretiens mon réseau de relations, notamment sur la région via l’AGREPI afin de recueillir des informations et des retours d’expériences.



Expérimentée en suivi de chantier, je maîtrise les contraintes techniques des bâtiments, la planification des travaux et les contraintes financières inhérentes à ces projets.



Spécialiste du risque, je suis en mesure d’analyser les points de vulnérabilité d’une structure et de proposer les mesures optimales de réduction de ceux-ci.



Mes compétences :

Audit

Maîtrise des risques

Commerce B2B

Management