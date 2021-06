Catherine GIBAUD

Après une dizaine d'années d'expérience dans le domaine de l'eau, au sein de services déconcentrés et administrations centrales des ministères chargés de l'agriculture et de l'écologie, j'ai développé de nouvelles compétences.

Cheffe du service eau, biodiversité, risques naturels et Loire, je m'attache à accompagner la mise en oeuvre des politiques de l'eau, de la biodiversité et des risques naturels à l'échelle de la région Centre-Val de Loire et du bassin Loire-Bretagne

Mes compétences :

Eau, biodiversité, risques naturels (notamment inondation)