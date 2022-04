Catherine GIRAUD

Tout d abord une dizaine d années dans le secteur bancaire : Banque de France, à Paris, pendant 5 ans.

Puis la Fuji Bank, banque japonaise, en tant que Chargée de clientèle Entreprises, au sein du Département Sociétés Japonaises qui m a permis de me confronter à une culture radicalement différente de la mienne. Expérience extrêmement riche et formatrice.



Ensuite, j ai intégré, toujours en tant que Commerciale, un Conseil en Immobilier d Entreprises, un Editeur de logiciel et puis fin 2000 une Agence de Communication Ressources Humaines, en tant que Chef de publicité Emploi.



En 2006, j ai décidé de créer ma propre agence, CAPEA COMMUNICATION, structure très légère, réactive, pratiquant une écoute personnalisée et attentive de ses clients confrontés à la problématique du recrutement.



Je leur apporte mon conseil pour la diffusion de leurs offres d emploi, leur préconise les supports adéquats en toute indépendance et objectivité et leur fais bénéficier de remises sur les tarifs publics.



Les annonceurs, ayant affaire à un interlocuteur unique qui se charge de leurs insertions de A à Z, gagnent ainsi le temps nécessaire pour se consacrer au recrutement proprement dit.



12 ans après, plus d une cinquantaine de sociétés m ont accordé leur confiance.



Contact : capea.communication@neuf.fr



Tel. 01 43 28 80 30 - 06 89 79 00 44



Mes compétences :

Ressources humaines

Communication

Théâtre

Conseil

Recrutement