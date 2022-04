Catherine GIRAUD-MAINAND

Avec plus de 20 ans d'expérience en B2C et B2B, j'ai assumé l'ensemble des fonctions marketing, avant de prendre, dans le contexte exigeant d'une fusion acquisition, la responsabilité de la communication Europe d'un Groupe Industriel Américain.



Fan de marques, passionnée par l'industrie, je fais rimer stratégie de marque et responsabilité sociale de l'entreprise.



Depuis 4 ans, j'accompagne les entreprises et collectivités de la Région Rhône Alpes qui souhaitent mettre l'environnement au coeur de leur stratégie.



Mes compétences :

B2B

B2C

Communication

Communication Corporate

Communications

Communications strategy

Conseil

Corporate marketing

Création

Environnement

Éthique

Gestion de projets

International

Management

Marketing

Marketing Communications

Marketing International

Mécénat

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Recyclage

Stratégie

Stratégie de marque

Strategy

Community management

Gestion de projet