Catherine GLENAT

Dans le respect de la réglementation en vigueur (Pharmacopée Européenne, BPF, normes ISO) et des procédures :



 Contamination microbienne et essai de stérilité

 Contrôles environnementaux en ZAC

 Rédaction de procédures, validation de méthodes, et qualification environnemental de ZAC

 Formation du personnel aux procédures d’habillement et d’hygiène en ZAC

 Gestion des consommables et du matériel



Mes compétences :

Contrôle qualité

Formation

Validations

Rédaction procédures

Analyse de données

Autonomie professionnelle

Microbiologie environnementale

Industrie pharmaceutique

Bonnes Pratiques de Fabrication